كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد النجم فيكتور أوسيمين منتخب نيجريا للفوز الأول بالنسخة الجارية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بثنائية في مرمى مستضيفهم الرواندي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وسجل فيكتور أوسيمين هدفي اللقاء بالدقيقتين 11 و 45+3 لينعش أماله في التأهل.

منتخب نيجيريا كان قد تلقى خسارة واحدة بالتصفيات بجانب 3 تعادلات قبل الفوز اليوم ليصل إلى النقطة 6 في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن رواندا صاحب المركز الثالث ومثلها عن ليسوتو صاحب المركز الخامس.

ويتصدر المجموعة منتخب جنوب أفريقيا بـ 10 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب بنين، فيما يتذيل منتخب زيمبابوي الترتيب بـ 3 نقاط.



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