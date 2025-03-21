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ليفربول يصدر بياناً بعد إصابة أليسون في الرأس

09:06 م الجمعة 21 مارس 2025

ليفربول

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كتب - نهى خورشيد

أصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا اليوم الجمعة، بشأن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها حارسه البرازيلي أليسون بيكر، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

أكد النادي في بيانه الصادر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن أليسون بيكر عاد إلى إنجلترا، عقب مغادرة معسكر السامبا فور إصابته في الرأس.

وأوضح ليفربول أن أليسون اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 70 من المباراة، بعد اصطدام قوي مع المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز، مما استدعى تدخل الجهاز الطبي واستبداله على الفور.

وأشار البيان إلى أن الحارس البرازيلي سيعود إلى ميرسيسايد، إذ سيخضع لفحوصات طبية دقيقة تحت إشراف الجهاز الطبي لليفربول، لتقييم حالته وتحديد مدى خطورة الإصابة.

وفي سياق متصل، حقق منتخب البرازيل فوزأً على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد ماني جارينشا الوطني.

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