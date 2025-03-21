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فيفا يستبعد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025 لهذا السبب

07:57 م الجمعة 21 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استبعاد فريق ليون المكسيكي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب وجود إزدواج في ملكيته مع فريق باتشوكا المكسيكي وهو ما يتعارض مع لوائح البطولة.

وتعود ملكية كلا من باتشوكا المكسيكي وكلوب ليون، إلى مالك واحد وهو رجل الأعمال خيسوس مارتينيز.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي أن بديل كلوب ليون، في مونديال الأندية بالولايات المتحدة 2025 سيتم تحديده في وقت لاحق.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، أجريت في وقت سابق بمدينة ميامي الأمريكية، وأوقعت فريق ليون المكسيكي في المجموعة الرابعة رفقة كلا من: "فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي والترجي التونسي".

وقام فريق ألاخولينسي الكوستريكي في وقت سابق، بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمطالبة بالمشاركة في بطولة كأس العالم، بدلا من فريق كلوب ليون، بسبب إزدواجية ملكيته مع فريق باتشوكا.

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