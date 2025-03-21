رافينيا يكشف سبب بقائه في صفوف برشلونة الإسباني

كشف البرازيلي رافينيا لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن السبب الأساسي وراء استمراره في صفوف الفريق الإسباني، خلال الموسم الحالي.

وقال رافينيا، في تصريحات "geglobo" البرازيلية: "كنت قريب من الرحيل عن صفوف فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تواصل فلك معي كانت نقطة تحول في مسيرتي مع الفريق".

وأضاف: "قبل تولي فلك المهمة الفنية لفريق برشلونة، لم أكن مرتاح من الناحية الذهنية، بعد تواصل فليك معي ورغبته في الاعتماد علي كل الأمور تغيرت بالنسبة لي".

واختتم رافينيا تصريحاته: "عقب التواصل مع فليك، تحدث مع زوجتي، أخبرتها هذا الرجل منصفا وسأجعله يرغب في الاعتماد علي ولن يندم، أعتقد أنني كنت محق في هذا الأمر".

ويمر رافينيا بأفضل فتراته مع فريق برشلونة، حيث شارك رفقة الفريق الكتالوني، هذا الموسم في 42 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفا وتقديم 20 تمريرة حاسمة.