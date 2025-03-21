مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

اثيوبيا

- -
23:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

النيجر

- -
23:30

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
21:45

ألبانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

رافينيا يكشف سبب بقائه في صفوف برشلونة الإسباني

06:39 م الجمعة 21 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    لامين جمال رافينيا
  • عرض 9 صورة
    رافينيا لاعب برشلونة وزوجته (1)
  • عرض 9 صورة
    رافينيا برشلونة وريال بيتيس
  • عرض 9 صورة
    رافينيا لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة
  • عرض 9 صورة
    رافينيا
  • عرض 9 صورة
    رافينيا ولامين
  • عرض 9 صورة
    احتفال رافينيا
  • عرض 9 صورة
    عائلة رافينيا لاعب برشلونة (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف البرازيلي رافينيا لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن السبب الأساسي وراء استمراره في صفوف الفريق الإسباني، خلال الموسم الحالي.

وقال رافينيا، في تصريحات "geglobo" البرازيلية: "كنت قريب من الرحيل عن صفوف فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تواصل فلك معي كانت نقطة تحول في مسيرتي مع الفريق".

وأضاف: "قبل تولي فلك المهمة الفنية لفريق برشلونة، لم أكن مرتاح من الناحية الذهنية، بعد تواصل فليك معي ورغبته في الاعتماد علي كل الأمور تغيرت بالنسبة لي".

واختتم رافينيا تصريحاته: "عقب التواصل مع فليك، تحدث مع زوجتي، أخبرتها هذا الرجل منصفا وسأجعله يرغب في الاعتماد علي ولن يندم، أعتقد أنني كنت محق في هذا الأمر".

ويمر رافينيا بأفضل فتراته مع فريق برشلونة، حيث شارك رفقة الفريق الكتالوني، هذا الموسم في 42 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفا وتقديم 20 تمريرة حاسمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة رافينيا الدوري الأسباني نادي برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مجانا.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم؟
مصر تنفي بصورة قاطعة الاستعداد لنقل نصف مليون من غزة لشمال سيناء
انخفاض وأمطار.. طقس غدًا السبت الأشد برودة في العشر الأواخر من رمضان