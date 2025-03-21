"صدارة وظهور بديل لنجم الدوري المصري".. الجزائر تهزم بوتسوانا بثلاثية فى تصفيات المونديال

كتب - نهى خورشيد

حقق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم فوزاً على نظيره البوتسواني بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب فرانسيستوون ستاديوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية محاربي الصحراء أمين جويري ومحمد أمين عمورة "هدفين" في الدقائق 44، 52، 74 من عمر اللقاء، فيما جاء هدف بوتسوانا الوحيد بأقدام تيبوجو كوبيلانج في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة مشاركة خاصة لأحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، رغم عدم دفع المدرب به من بداية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى النقطة الـ12 في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة وذلك بالتساوي مع موزمبيق، فيما توقف منتخب بوتسوانا عند المركز الرابع برصيد 6 نقاط.