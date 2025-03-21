خسارة وحيدة.. ماذا قدم حسام حسن منذ تولي قيادة منتخب مصر؟

كتب - محمد القرش:

يخوض مدرب منتخب مصر، حسام حسن، مباراته الـ11 مع الفراعنة منذ تولية القيادة الفنية في 6 فبراير 2024.

وحقق العميد حسام حسن الفوز في 6 مباريات، بينما تعادل خلال 3 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة فقط.

والمباراة الوحيدة التي خسرها العميد، كانت ضد منتخب كرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية التي أقيمت في العاصمة الإدارية.

نتائج حسام حسن مع منتخب مصر

1. مصر ضد نيوزلاندا (1-0) - ودي

2. مصر ضد كرواتيا (4-2) - ودي

3. مصر ضد بوركينا فاسو (2-1) - تصفيات كأس عالم

4. مصر ضد غينيا بيساو (1-1) - تصفيات كأس عالم

5. مصر ضد كاب فيردي (3-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

6. مصر ضد بوتسوانا (4-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

7. مصر ضد موريتانيا (2-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

8. مصر ضد موريتانيا (1-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

9. مصر ضد كاب فيردي (1-1) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

10. مصر ضد بوتسوانا (1-1) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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