جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن منتخب سيراليون صاحب الوصافة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1. مصر (10 نقاط) - 4 مباريات

2. سيراليون (8 نقاط) - 5 مباريات

3. غينيا بيساو (6 نقاط) - 5 مباريات

4. بوركينا فاسو (5 نقاط) - 4 مباريات

5. إثيوبيا (3 نقاط) - 4 مباريات

6. جيبوتي (نقطة) - 4 مباريات

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشر مساء على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء المغرب.

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