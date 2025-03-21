من ريال مدريد.. ليفربول يحدد بديل صلاح حال فشل مفاوضات التجديد

كتب - محمد القرش:

حدد نادي ليفربول بديل نجم الفريق، محمد صلاح، تحسبا لفشل مفاوضات التجديد الجارية الآن مع اللاعب المصري.

ليفربول يحدد بديل صلاح

ووفقا لموقع "Team Talk" الإنجليزي، فإن ليفربول يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع رودريجو لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الصحفية أن الريدز مستعد لدفع مبلغ 120 مليون يورو (100 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في المفاوضات بين النجم المصري وإدارة ليفربول، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

وأوضح المصدر أن النادي الإنجليزي يستعد لتقديم عرض جديد للجناح المصري وعقد جلسة معه عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي، لإقناعه بالاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده، الذي ينتهي رفقة الريدز بنهاية الموسم الحالي.

واختتم المصدر أن الريدز قدم عرض لصلاح منذ شهر، لكن تم رفضه بسبب فورا بسبب ضعف المقابل المادي.

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