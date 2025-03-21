مجانا.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم؟

كتب - محمد القرش:

تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر أمام نظيره إثيوبيا اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويبحث البعض عن طريقة من أجل مشاهدة مباراة المنتخب الوطني مجانا، دون اللجوء إلى الاشتراك في باقات القنوات المدفوعة.

وأكدت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق البث التلفزيوني لجميع مباريات المنتخب المصري في التصفيات، بما في ذلك مباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

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