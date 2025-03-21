رسميا.. حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي تعيين المدرب المصري، حسام البدري، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكان قد رحل المدرب الفرنسي، ديديه جوميز، عن القيادة الفنية للفريق الليبي بسبب سوء النتائج.

ويتصدر أهلي طرابلس المجموعة الرابعة للدوري الليبي الممتاز برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق المدينة الوصيف.

يُذكر أن حسام البدري سبق أن تولى تدريب فريق الأهلي الليبي قبل 12 عاما، وتحديدا خلال الفترة من 6 مايو 2013 حتى 29 أكتوبر 2013.

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