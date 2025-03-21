أخطاء فادحة.. منتخب ليبيريا يطالب بإعادة مباراة تونس

كتب - محمد القرش:

طالبت وزارة الرياضة الليبيرية بإعادة مباراة تونس في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث قررت التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد حكم اللقاء.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن حكم مباراة ليبيريا وتونس، كليمون فرانكلان، تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء مما أثر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد.

وجاء بيان وزارة الرياضة الليبية كالتالي: "تعرب وزارة الشباب والرياضة عن قلقها البالغ إزاء المباراة الأخيرة بين ليبيريا وتونس، والتي أُقيمت في 19 مارس 2025، بمجمع صمويل كانيون دو الرياضي في باينسفيل".

وأضافت: "لاحظت وزارة الشباب والرياضة، من خلال مراجعة الفيديو، أن الحكم رفض ركلتي جزاء واضحتين لفريق لون ستار، مما أثر بشكل كبير ليس فقط على نتيجة المباراة، بل أيضًا على فرص لون ستار في التأهل".

وأوضحت: "وتعتقد الوزارة أن مثل هذه الأخطاء الفادحة من جانب التحكيم قوضت مبادئ العدالة والنزاهة في الرياضة، وعليه، يجب معالجة هذه القضية على أعلى مستوى".

وواصلت: "وبناء على ما سبق، تطلب الوزارة من الاتحاد الليبيري لكرة القدم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وحثّهم على إجراء تحقيق شامل في تحكيم المباراة".

واختتمت الوزارة بيانها: "وعلاوة على ذلك، تطلب وزارة الشباب والرياضة إعادة المباراة لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على نزاهة اللعبة".