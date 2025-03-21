منتخب قطر يقسو على كوريا الشمالية بخماسية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

كتب - محمد عبد السلام:

حقق منتخب قطر فوزًا كبيرًا على حساب نظيره منتخب كوريا الشمالية، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن مواجهات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل أهداف منتخب قطر في اللقاء، كلا من أكرم عفيف في الدقيقة 17، أحمد الجانحي في الدقيقة 23، كيم يو سونج في الدقيقة 34 بالخطأ في مرماه، أحمد الراوي في الدقيقة 56، وأحمد علاء الدين في الدقيقة 66.

وأحرز هدف منتخب كوريا الشمالية الوحيد في اللقاء، اللاعب كوانج في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب القطري رصيده من النقاط إلى 10 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد منتخب كوريا الشمالية عند نقطتين، في المركز الأخير بجدول الترتيب.