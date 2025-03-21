كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر اليوم نظيره منتخب إثيوبيا، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام منتخب إثيوبيا، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، رفقة كلا من : "إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي".

ويأتي المنتخب الوطني، في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، بينما يأتي منتخب إثيوبيا في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويحتل النجم المصري محمد صلاح صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للفراعنة في تصفيات كأس العالم برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين عن نجم الأهلي والمنتخب السابق محمد أبو تريكة صاحب ال 14 هدفا.

وجاءت قائمة الهدافين كالتالي

1- محمد صلاح، 16 هدفا.

2- محمد أبو تريكة، 14 هدفا.

3- عمر زكي، 12 هدفا.

4- حسام حسن، 10 أهداف..

5- أحمد حسن، 7 أهداف.