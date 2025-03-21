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"قبل مواجهة إثيوبيا".. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل لكأس العالم 2026؟

05:44 ص الجمعة 21 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب إثيوبيا اليوم، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصفيات.

ويشارك المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، رفقة كلا من: "إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي".

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويحتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

كما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الرابع بالمجموعة ذاتها برصيد 5 نقاط، يليه منتخب إثيوبيا الذي ينتظر مباراته اليوم أمام المنتخب المصري، برصيد 3 نقاط في المركز الخامس ويتذيل المجموعة منتخب جيبوتي برصيد نقطة وحيدة.

كم نقطة تفصل منتخب مصر عن ضمان التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026؟

ويحتاج المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز في 5 مباريات من أصل 6 متبقين له في التصفيات الأفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ليصل إلى النقطة رقم 25، حيث يحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من أصل 4 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

وحال تمكن منتخب مصر من الوصول إلى النقطة رقم 25 سيكون بذلك ضمن الصعود بشكل رسمي إلى المونديال، حيث يعد أقصى رصيد من الممكن أن يصل إليه صاحب المركز الثاني في المجموعة منتخب سيراليون، حال تمكن من تحقيق الفوز في باقي مبارياته هو 23 نقطة.

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