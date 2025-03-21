كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الخميس الموافق 20 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة الكثير من المباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت مباريات أمس، تحقيق منتخب ألمانيا الفوز على منتخب إيطاليا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب مواجهات دور ربع النهائي من البطولة.

نتائج مباريات كأس عاصمة مصر

الأهلي ضد إنبي - (0-1)

نتائج مباريات دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد اسبانيا - (2-2)

كرواتيا ضد فرنسا - (2-0)

الدنمارك ضد البرتغال - (1-0)

إيطاليا ضد ألمانيا - (1-2)

نتائج مباريات تصفيات آسيا المرهلة لكأس العالم

أستراليا ضد إندونيسيا - (5-1)

اليابان ضد البحرين - (2-0)

كوريا الجنوبية ضد عمان - (1-1)

إيران ضد الإمارات - (2-0)

أوزبكستان ضد قرجيكستان - (1-0)

السعودية ضد الصين - (1-0)

العراق ضد الكويت - (2-2)

قطر ضد كوريا الشمالية - (5-1)

الأردن ضد فلسطين - (3-1)

نتائج مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

موزمبيق ضد أوغندا - (3-1)

زيمبابوي ضد ينين - (2-2)

مالاوي ضد ناميبيا - (0-1)

سيراليون ضد غينيا بيساو - (3-1)

الرأس الأخضر ضد موريشيوس - (1-0)

جامبيا ضد كينيا - (3-3)

الجابون ضد سيشيل - (3-0)

ليبيا ضد أنغولا - (1-1)

جزر القمر ضد مالي - (0-3)