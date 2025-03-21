جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

تقام اليوم الجمعة 21 مارس٬، العديد من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، منهم العديد من المباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما تشهد مباريات اليوم، مواجهة بين المنتخب المصري أمام نظيره منتخب إثيوبيا، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

مصر ضد إثيوبيا، 11 مساءً، "أون تايم سبورت 1".

بوتسوانا ضد الجزائر، 3 عصراً، "ssc 1".

جنوب أفريقيا ضد ليسوتو، 3 عصراً، "ssc 3".

بوركينا فاسو ضد جيبوتي، 6 مساءً، "ssc 2".

رواندا ضد نيجيريا، 6 مساءً، "SSC 1".

الكونغو الديمقراطية ضد جنوب السودان، 6 مساءً، "SSC Extra 1".

بوروندي ضد كوت ديفوار، 9 مساءً، "SSC 2".

غينيا ضد الصومال، 9 مساءً، "SSC 3".

غينيا الاستوائية ضد ساو تومي، 9 مساءً، "SSC Extra 1".

غانا ضد تشاد، 9 مساءً، "SSC 1".

النيجر ضد المغرب، 11 مساءً، "SSC Extra 1".

تصفيات كأس الأمم الأوروبية

قبرص ضد سان مارينو، 7 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

رومانيا ضد البوسنة، 9:45 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

إنجلترا ضد ألبانيا، 9:45 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

أندورا ضد لاتفيا، 9:45 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

مالطة ضد فنلندا، 9:45 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

بولندا ضد ليتوانيا، 9:45 مساءً، "بي إن سبورتس 3".