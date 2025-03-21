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موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

02:54 ص الجمعة 21 مارس 2025
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كتب : محمد الميموني:

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب إثيوبيا اليوم الجمعة، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد العربي الزاولي بالمغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات.

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول بترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، بينما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

ويشارك المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، رفقة كلا من: "إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي".

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا اليوم، في تصفيات كأس العالم عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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