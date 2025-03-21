أول تعليق من رونالدو بعد خسارة البرتغال من الدنمارك

كتب- محمد عبدالهادي:

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو راية التحدي بعد الهزيمة التي تعرض لها منتخب البرتغال أمام الدنمارك في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفاز منتخب الدنمارك بهدف نظيف على البرتغال، سجله اللاعب راسموس هويلاند في الدقيقة 78، بعدما فشل رونالدو ورفاقه في زيارة شباك أصحاب الأرض.

تعليق رونالدو بعد الهزيمة من الدنمارك

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة له بقميص البرتغالي وعلق عليها :"لدينا 90 دقيقة لتغيير النتيجة، سنبذل قصارى جهدنا، هيا يا البرتغال"

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين البرتغال والدنمارك يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الإياب.

وستقام مباراة العودة بين الدنمارك والبرتغال في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، وتقام على أرض البرتغال.