مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوتسوانا

- -
15:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

اثيوبيا

- -
23:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

النيجر

- -
23:00

المغرب

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

- -
02:45

كولومبيا

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من رونالدو بعد خسارة البرتغال من الدنمارك

01:06 ص الجمعة 21 مارس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    منتخب البرتغال
  • عرض 15 صورة
    إيدير مع البرتغال في يورو 2016 (7)
  • عرض 15 صورة
    إيدير مع البرتغال في يورو 2016 (3)
  • عرض 15 صورة
    إيدير مع البرتغال في يورو 2016 (1)
  • عرض 15 صورة
    رونالدو ما زال يحتفل بتأهل البرتغال إلى ربع نهائي أمم أوروبا 2024 (2)
  • عرض 15 صورة
    البرتغال ضد تركيا
  • عرض 15 صورة
    البرتغال ضد تركيا
  • عرض 15 صورة
    رونالدو مع البرتغال ضد تركيا
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب البرتغال
  • عرض 15 صورة
    مباراة البرتغال وتركيا
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال
  • عرض 15 صورة
    منتخب البرتغال بطل أوروبا 2016
  • عرض 15 صورة
    رافائيل لياو وكريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو راية التحدي بعد الهزيمة التي تعرض لها منتخب البرتغال أمام الدنمارك في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفاز منتخب الدنمارك بهدف نظيف على البرتغال، سجله اللاعب راسموس هويلاند في الدقيقة 78، بعدما فشل رونالدو ورفاقه في زيارة شباك أصحاب الأرض.

تعليق رونالدو بعد الهزيمة من الدنمارك

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة له بقميص البرتغالي وعلق عليها :"لدينا 90 دقيقة لتغيير النتيجة، سنبذل قصارى جهدنا، هيا يا البرتغال"

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين البرتغال والدنمارك يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الإياب.

وستقام مباراة العودة بين الدنمارك والبرتغال في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، وتقام على أرض البرتغال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب البرتغال رونالدو تعليق رونالدو أول تعليق من رونالدو خسارة البرتغال البرتغال والدنمارك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان