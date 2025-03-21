10 معلومات عن مباراة مصر وإثيوبيا الليلة بتصفيات كأس العالم

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء في المغرب، حيث يحتضن الصدام الكروي بين منتخب مصر وإثيوبيا، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن مباراة مصر وإثيوبيا كالتالي:

1- ألتقي منتخبي مصر وإثيوبيا من قبل في 19 مباراة وحقق الفراعنة الفوز في 14 مباراة وتعادلا في مباراتين مقابل 3 انتصارات لإثيوبيا.

2- منتخبي مصر وإثيوبيا ضمن المؤسسين الثلاثة لبطولة كأس أمم أفريقيا بجانب السودان عام 1957 وشاركا في أول نسختين بها.

3 آخر مباراة بين المنتخبين، كانت في تصفيات أمم أفريقيا 2023، وفاز بها المنتخب المصري بنتيجة 1-0.

4- محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هو هداف مباريات مصر وإثيوبيا برصيد 5 أهداف.

5 يتواجد منتخب مصر وإثيوبيا في المجموعة الأولى رفقة غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

6- يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

7- تنطلق مباراة مصر وإثيوبيا اليوم الجمعة، في تمام الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة.

8- تنقل المباراة بين مصر ضد إثيوبيا عبر قناة «أون سبورت».

9- يتولى مهمة التعليق على مباراة مصر وإثيوبيا، الثنائي محمد الكواليني والمعلق طارق الأدور عبر قناة أون تايم سبورت.

10- سيرتدي منتخب مصر في المباراة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر.