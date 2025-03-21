مهاجم الدنمارك يستفز رونالدو في ليلة سقوط البرتغال (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقى منتخب البرتغالي هزيمة مفاجئة من نظيره منتخب الدنمارك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفاز المنتخب الدنماركي بهدف نظيف على البرتغال سجله اللاعب راسموس هويلاند في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

رد فعل مثير من هويلاند بعد هدفه أمام البرتغال

قام اللاعب الشاب راسموس هويلاند بعد تسجيله الهدف الأول في البرتغال باستفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعدما احتفل على طريقته الشهيرة.

حيث قام هويلاند بالركض سريعًا في ملعب المباراة ثم الارتقاء في الهواء والاحتفال بطريقة "سيوو"، وهو احتفال رونالدو الشهير.

موعد مباراة الإياب بين البرتغال والدنمارك

من المقرر أن يستضيف منتخب البرتغال نظيره الدنماركي يوم الأحد المُقبل بإياب الدور ربع النهائي، حيث يحتاج رونالدو ورفاقه للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل لنصف النهائي.