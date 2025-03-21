كرواتيا تضرب فرنسا بثنائية في ذهاب ربع نهائي دوري أمم أوروبا

كتب - محمد الميموني :

تمكن منتخب كرواتيا، من تحقيق الفوز على حساب نظيره فرنسا أمس الخميس، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز ثنائية منتخب كرواتيا في اللقاء كلا من، اللاعب أنتي بوديمير في الدقيقة ال 26 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله إيفان بيرزيشيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 1+45.

ومن المقرر إقامة مباراة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بين كرواتيا وفرنسا يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس الجاري.

وكان المنتخب الكرواتي، تمكن من الصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى، برصيد 8 نقاط، بينما صعد المنتخب الفرنسي كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.