مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوتسوانا

- -
15:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

اثيوبيا

- -
23:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

النيجر

- -
23:00

المغرب

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

- -
02:45

كولومبيا

جميع المباريات

إعلان

كرواتيا تضرب فرنسا بثنائية في ذهاب ربع نهائي دوري أمم أوروبا

12:55 ص الجمعة 21 مارس 2025

منتخب كرواتيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني :

تمكن منتخب كرواتيا، من تحقيق الفوز على حساب نظيره فرنسا أمس الخميس، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز ثنائية منتخب كرواتيا في اللقاء كلا من، اللاعب أنتي بوديمير في الدقيقة ال 26 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله إيفان بيرزيشيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 1+45.

ومن المقرر إقامة مباراة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بين كرواتيا وفرنسا يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس الجاري.

وكان المنتخب الكرواتي، تمكن من الصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى، برصيد 8 نقاط، بينما صعد المنتخب الفرنسي كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب كرواتيا منتخب فرنسا مباراة كرواتيا وفرنسا دوري الأمم الأوروبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مهاجم الدنمارك يستفز رونالدو في ليلة سقوط البرتغال (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان