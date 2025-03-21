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"أمل جديد للصقور".. السعودية تهزم الصين في تصفيات مونديال 2026

12:07 ص الجمعة 21 مارس 2025
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    المنتخب السعودي
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كتب - نهى خورشيد

حقق المنتخب السعودي فوزًا على نظيره الصيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء هدف الفوز الوحيد للصقور عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 50، مستغلًا تمريرة زميله سعود عبد الحميد نجم روما الإيطالي، ليمنح الأخضر ثلاث نقاط ثمينة.

وشهدت المباراة طرد لاعب الصين لين ليانجمينج في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، إثر تدخل عنيف على حسن كادش.

بهذا الانتصار، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، ويصبح على بعد نقطة واحدة فقط من أستراليا، التي تحتل المركز الثاني.

على الجانب الأخر تجمد رصيد المنتخب الصيني عند 6 نقاط، ليقع في المركز السادس والأخير.

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المنتخب السعودي المنتخب الصيني التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم السعودية تهزم الصين في تصفيات مونديال 2026
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