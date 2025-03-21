"أحدهم في صفوفه لاعب مصر".. أسوأ 15 ناديا في العالم لعام 2025

كتبت-هند عواد:

منذ بداية عام 2025، يوجد أندية حول العالم لم تحقق أي فوز حتى الآن، بينها ناد يلعب في صفوفه لاعب مصري.

ووفقا لشبكة "هوسكورد" العالمية، يعتبر نادي مالتاليا بيليديسبور الذي يلعب في الدوري التركي، أسوأ ناد في العالم في عام 2025، إذ أنه لم يحقق أي فوز و خسر جميع مبارياته.

وفي المركز الثاني، يأتي ليستر سيتي الإنجليزي، الذي خسر 6 مباريات خاضها منذ بداية العام، واستقبل 16 هدفا، ويليه مونبيلييه.

وجاء نادي إيبسويتش تاون، في المركز الرابع عشر في قائمة أسوأ 15 ناديا منذ بداية العام، إذ أنه لعب 6 مباريات، خسر في 5 مواجهات وتعادل في لقاء.

ويضم نادي إيبسويتش تاون الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي، اللاعب المصري سام مرسي، الذي مثل منتخب مصر في كأس العالم 2018.

وجاء ترتيب قائمة أسوأ 15 ناديا في عام 2025، كالآتي:

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