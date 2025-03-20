"بمشاركة وسام أبو علي".. منتخب الأردن يفوز على فلسطين بثلاثية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

كتب - محمد عبد السلام:

تمكن منتخب الأردن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب فلسطين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة، من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وسجل أهداف منتخب الأردن في اللقاء كلا من، يزن العرب في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عبدالله نصيب في الدقيقة 11، موسى التعمري في الدقيقة 3+45.

وأحرز هدف منتخب فلسطين الوحيد في اللقاء، اللاعب تامر صيام في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب الأردن رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 12، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد منتخب فلسطين عند النقطة رقم 3 في المركز الأخير بجدول الترتيب.