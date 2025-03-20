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رد فعل مثير من رونالدو بعد احتساب ركلة جزاء ضد البرتغال (فيديو)

11:15 م الخميس 20 مارس 2025

كريستيانو رونالدو

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة البرتغال والدنمارك التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

وأنقذ رونالدو منتخبه البرتغال من التأخر أمام الدنمارك بالشوط الأول، بعدما تم احتساب ركلة جزاء ضد المنتخب البرتغالي.

رونالدو ينقذ البرتغال من التأخر أمام الدنمارك

بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد البرتغال، تقدم اللاعب إيريكسن نجم منتخب الدنمارك و زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد لتسديدها.

وقام رونالدو قبل تنفيذ ركلة الجزاء بالتحدث لفترة طويلة من إيريكسن ثم تركه وتوجه لحارس البرتغال كوستا، ليعطيه بعض التعليمات.

وخلال تنفيذ إيريكسن ركلة الجزاء، نجح كوستا في التصدي لها لتستمر النتيجة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال نجح في حسم بطاقة التأهل إلي دور الثمانية بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة.

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