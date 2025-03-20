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29 دقيقة وقت بدل ضائع.. ماذا حدث في مباراة إيران والإمارات؟

11:08 م الخميس 20 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة إيران والإمارات التي أقيمت مساء اليوم الخميس، حدثًا نادرًا بإضافة 29 دقيقة وقت بدل ضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب إيران بهدفين دون رد، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ماذا حدث في مباراة إيران والإمارات؟

قام حكم مباراة ايران والإمارات بإيقاف أحداث المباراة لوقت كبير، وذلك بعد ضعف أنوار الكشافات بملعب المباراة، مما اضطره لوقف اللعب حتى إعادة إصلاحها.

وتوقفت المباراة ما يقارب 27 دقيقة حتى تم إصلاح العطل الكهربائي، ليطلب الحكم من اللاعبين القيام بعمليات الإحماء قبل استئناف اللعب مرة جديدة.

ومع نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول، احتسب الحكم 29 دقيقة وقتاً بديلاً، والذي تقدم فيه الإيرانيون بهدف عبر رأسية سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي الإماراتي.

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منتخب الامارات مباراة إيران والإمارات منتخب إيران
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