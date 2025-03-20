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إصابة مروعة.. نقل لاعب السعودية للمستشفى بعد تدخل عنيف (فيديو)

10:14 م الخميس 20 مارس 2025

حسن كادش

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كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض اللاعب حسن قادش، نجم المنتخب السعودي، لإصابة مروعة خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، أمام منتخب الصين، ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت مباراة السعودية والصين، تعرض اللاعب حسن قادش للإصابة بعد تدخل عنيف من اللاعب الصيني لين ليانجمينج، والتي تم على إثرها تلقيه البطاقة الحمراء وطرده من المباراة.

وحدثت الواقعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع في الشوط الأول، بعدما قام اللاعب الصيني برفع قدمه في وجه النجم السعودي مما عرضه للإصابة وسقط في أرضية الملعب.

وتدخل الجهاز الطبي للمنتخب السعودي لإجراء الإسعافات الأولية، حيث تم نقله على نقاله لخارج الملعب، قبل أن يقرر الجهاز الطبي نقله لأحد المستشفيات القريبة من ملعب الأول بارك بسبب النزيف الذي تعرض له.

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نقل لاعب السعودية للمستشفى تصفيات كأس العالم 2026 حسن قادش يتعرض للإصابة مباراة السعودية والصين
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