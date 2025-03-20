مصر بالأحمر وإثيوبيا بالأخضر في تصفيات مونديال 2026

كتب - نهى خورشيد

عُقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا، والمقرر لها غدًا الجمعة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة اللقاء بالقميص الأحمر، والشورت الأبيض، والجورب الأسود، بينما يظهر منتخب إثيوبيا بالزي الأخضر الكامل.

وشهد الاجتماع الفني حضور ممثلي منتخب مصر، مينا سامح الإداري، وعبدالله سيد مدير المهمات، لمتابعة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

والجدير بالذكر أن المباراة ستقام على استاد العربي الزاولي بالمغرب، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.