10 صور من تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

كتب - محمد الميموني:

اختتم منتخب مصر الأول تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة إثيوبيا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي غدا الجمعة الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لموسم 2026.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، رفقة كلا من: "إثيوبيا، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو وجيبوتي".

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 10 نقاط بينما، فيما يأتي منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.