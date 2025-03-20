"على أنغام حلوة وإحنا سوا".. محمد شريف يتغزل بزوجته (صورة)

كتب - نهى خورشيد

نشر محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي الحالي، والأهلي الأسبق، صورة جديدة مع زوجته على أنغام أغنية "حلوة وإحنا سوا".

وشارك شريف متابعيه الصورة عبر حسابه على موقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام" وبالتحديد على المقطع:"متعلق قلبي أنا بمكان دورت عليه ياما زمان، قلبي كانلي دليلي، هيلاقيه".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى بعد قليل لخوض مواجهة هامة أمام نظيره إنبي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف ستاد السلام أحداث مباراة الأهلي وإنبي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.