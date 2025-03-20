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بالقوة الضاربة.. تشكيل مباراة أسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

09:08 م الخميس 20 مارس 2025
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    لاعبو منتخب إسبانيا يرفعون كأس يورو 2024
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد هولندا، والتي تجمع بينهما على ملعب "فينورد" وذلك إطار مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهد تشكيل المنتخب الإسباني الدفع بالقوة الضاربة في خط الهجوم بمشاركة الثلاثي موراتا ولامين يامال ونيكو ويليامز.

كما تواجد في التشكيل الرسمي لمنتخب هولندا، مهاجم ليفربول كودي جاكبو، وذلك رفقة ممفيس ديباي، وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

تشكيل إسبانيا أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، كوبارسي، لو نورماند، بيدرو بورو.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، بيدري، فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

تشكيل هولندا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: فيربروخين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، هاتو، فان هيكي، جيرترويدا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، رينديرز، فريمبونج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي، جاستن كلويفرت.

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