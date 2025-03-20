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"نجم الأهلي يقود الهجوم".. تشكيل فلسطين لمواجهة الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

07:50 م الخميس 20 مارس 2025
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    عطا جابر لاعب منتخب فلسطين
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كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني لمنتخب فلسطين بقيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر، عن تشكيل منتخب بلاده الرسمي، لمواجهة نظيره الأردن في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "عمان الدولي، في إطار تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشهد تشكيل منتخب فلسطين لمواجهة الأردن، تواجد نجم النادي الأهلي وسام أبو علي بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

ويدخل المنتخب الفلسطيني اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: ميلاد تيرميناني، مصعب البطاط، أحمد طه ومحمد صالح.

خط الوسط: عطا جابر، حامد حمدان، زيد قنبر وتامر صيام.

خط الهجوم: وسام أبو علي وعدي الدباغ.

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وسام أبو علي منتخب فلسطيني النادي الأهلي فلسطيني والأردن موعد مباراة فلسطين والأردن
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