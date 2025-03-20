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حسام حسن يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول.. والتتويج بكأس أمم أفريقيا

05:35 م الخميس 20 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يستحق رفع لقب بطولة أمم أفريقيا رفقة الفراعنة.

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني، في تصريحات عبر شبكة "رويترز": "جميع اللاعبين داخل الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح يبذلون قصارى جهدهم لإسعاد الشعب المصري".

وأضاف: "حان الوقت ليتمكن محمد صلاح من حصد لقب بطولة أمم أفريقيا، فهو لاعب رائع ويستحق ما وصل إليه في الوقت الحالي، وجوده معنا أمر مميز للغاية، سنواجه منافسة كبيرة لحصد لقب أمم أفريقيا ولكن بإمكاننا حصد اللقب".

وتابع: "أتمنى لصلاح التوفيق في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذا يعود بالنفع على المنتخب الوطني، وسأقوم بدعمه في أي قرار يتخذه بشأن مستقبله في الفترة المقبلة".

واختتم حسن تصريحاته: "محمد صلاح خير سفير لمصر وللمصريين في الخارج، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة في أي مكان سواء استمر في ليفربول أو في حال ذهابه إلى أي فريق آخر".

ويذكر أن المنتخب الوطني يستعد لملاقاة نظيره إثيوبيا غدا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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