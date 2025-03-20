رسميا.. تحديد أول منتخب يتأهل لكأس العالم 2026

كتب- محمد خيري:

نجح منتخب اليابان في التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

وأصبح المنتخب الياباني أول المتأهلين رسميًا، إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد مرور سبع جولات، من خلال الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراة.

وتقدم دايتشي كامادا الهدف الأول للمنتخب الياباني، في الدقيقة 66، وعزز تاكيفوسا كوبو النتيجة في الدقيقة 87، ليُنهِي المباراة رسميًا لصالح اليابان.

وتصدر المنتخب الياباني هذه المجموعة برصيد 19 نقطة، بينما يأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وتقام كأس العالم 2026، في الولايات التحدة الأمريكية، لأول مرة بمشاركة 48 منتخب، بالنظام الجديد.