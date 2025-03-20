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رسميا.. تحديد أول منتخب يتأهل لكأس العالم 2026

03:09 م الخميس 20 مارس 2025
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    منتخب اليابان
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    منتخب اليابان
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    منتخب اليابان
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    المهاجم روميلو لوكاكو (احمر) يصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب بلجيكا بعد تسجيله هدف الفوز لبلاده أمام اليابان في مباراة دولية ودية في كرة القدم في بروج في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017
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    لاعبو اليابان يحتفلون بالتسجيل في مرمى كوريا الجنوبية في نهائي كاس اسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 سنة في 30 كانون الثاني/يناير 2016
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    منتخب اليابان
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كتب- محمد خيري:

نجح منتخب اليابان في التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

وأصبح المنتخب الياباني أول المتأهلين رسميًا، إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد مرور سبع جولات، من خلال الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراة.

وتقدم دايتشي كامادا الهدف الأول للمنتخب الياباني، في الدقيقة 66، وعزز تاكيفوسا كوبو النتيجة في الدقيقة 87، ليُنهِي المباراة رسميًا لصالح اليابان.

وتصدر المنتخب الياباني هذه المجموعة برصيد 19 نقطة، بينما يأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وتقام كأس العالم 2026، في الولايات التحدة الأمريكية، لأول مرة بمشاركة 48 منتخب، بالنظام الجديد.

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كأس العالم كأس العالم 2026 تأهل أول منتخب لكأس العالم 2026 منتخب اليابان
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