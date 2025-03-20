"أسوأ صفقة تبادل".. مهاجم ليفربول السابق يتحدث عن رحيل محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

تحدث مايكل أوين مهاجم ليفربول السابق، عن إمكانية رحيل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، مشيرا على أن لا أحد يستطيع تعويضه.

وقال مايكل أوين في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "أعتقد أنه إذا رحل صلاح، ليفربول سيستمر في البحث عن بديل له أو إيجاد لاعب هجومي آخر، لأنني أعتقد أن داروين نونيز سيرحل أيضًا".

وأضاف: "يوجد الكثير من البدائل، لكن لا أحد يستطيع تعويض محمد صلاح، لا أحد يستطيع الوصول إلى أرقامه، لكن سيكون ألكسندر إيزاك صفقة رائعة لو تم ضمه، لكن جميع الفرق ترغب في ضمه ونيوكاسل يريد الاحتفاظ به، لذا ستكون صفقة مثيرة للاهتمام".

وأوضح: "لكن لا يمكن استبدال صلاح، فإذا رحل صلاح ونونيز وجاء إيزاك وأنطوان سيمينيو، ستكون أسوأ صفقة تبادل في العالم".

واختتم مايكل أوين: "واقعيا ليفربول يريد الاحتفاظ بأفضل لاعبيه، ومحمد صلاح أفضل لاعب في الريدز، لهذا أتمنى أن لا يرحل".

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