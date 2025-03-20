عمر مرموش يتفوق على محمد صلاح في إحصائية عالمية

كتبت-هند عواد:

تفوق المحترف المصري عمر مرموش لاعب منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي، على مواطنه محمد صلاح لاعب ليفربول، على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويتصدر عمر مرموش قائمة اللاعبين الأعلى تقييمات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفقا لتقييمات شبكة "هوسكورد" العالمية.

ويحتل عمر مرموش في المركز الأول بتقييم 8.23 من 10، متفوقا على محمد صلاح الذي يقدم أداءً مميزا مع الريدز، إلا أنه جاء في المركز الثالث بتقييم 7.89 من 10.

وجاءت قائمة اللاعبين الأعلى تقييما كالآتي:

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي/آينتراخت فرانكفورت - 17 مشاركة - تقييم 8.23

لامين يامال لاعب برشلونة - 22 مشاركة - تقييم 8

محمد صلاح لاعب ليفربول - 29 مشاركة - تقييم 7.89

عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان - 17 مشاركة - تقييم 7.85

بوكو ساكا لاعب أرسنال - 16 مشاركة - تقييم 7.79

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