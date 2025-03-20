"صعب الاتفاق على اختيارات حسام حسن".. نجم الزمالك السابق يعلق على مواجهة إثيوبيا

كتب- محمد خيري:

تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا وذلك في تصفيات كأس العالم 2026، المقرر لها غدا الجمعة.

وقال وائل القباني خلال تواجده ضيفًا ببرنامج ستاد المحور: "مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا على الورق مضمونة ولكن في أرض الملعب كل شيء وارد".

وأضاف القباني: "نفس الكلام ينطبق على مباراة سيراليون وعلى المنتخب أن يركز على الفوز وحصد الـ6 نقاط للمباراتين".

وأكد: "من الصعب أن يتفق الجميع على اختيارات حسام حسن لقائمة المنتخب، ولكن على الجميع أن يثق في اختياراته".

وتطرق نجم الأبيض السابق للحدث عن مباراة الزمالك أمام الجونة بكأس عاصمة مصر، قائلًا: "بطولة كأس الرابطة تعتبرها الأندية بمثابة تجربة للاعبين ولا يوجد اهتمام بها من قبل الأندية رغم جوائزها الكبيرة".

وشدد: "بيسيرو لم يستقر على طريقة لعب الزمالك حتى الآن، ولكن تغييراته دائمًا إيجابية ويجيد قراءة الملعب بشكل مميز".