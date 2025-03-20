"من 100 ألف لـ 40 مليون يورو".. مسيرة عبد القادر خوسانوف وعلاقة والده بكرة القدم

كتبت-هند عواد:

لفت المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، الأنظار خلال الأيام الماضية، بداية من انضمامه إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو، ومن ثم حصوله على سيارة هدية أثناء استقباله في بلاده لأداء الواجب الوطني، قبل الاحتفال بعد قرانه.

كانت بداية عبد القادر خوسانوف مع مانشستر سيتي صعبة، إذ أنه بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله مباراة تشيلسي، تسبب في هدف للأخير وبعد دقيقة واحدة، حصل على بطاقة صفراء.

لكن على الفور استعاد خوسانوف مستواه وتماسك لباقي المباراة، ليحصل بعدها على جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر فبراير، وعلى الرغم من أن اسم خوسانوف لم يكن معروفا في البداية، إلا أنه رسخ مكانته سريعا على الساحة العالمية لكرة القدم.

تحقيق حلم والده

ولد عبد القادر خوسانوف في العاصمة الأوزبكية طشقند عام 2004، لعائلة كروية، إذ أن والدها حكمتجون خوشيموف كان لاعبا في صفوف منتخب أوزبكستان.

ومن الغريب أن عبد القادر لم يحصل على لقب والده، إذ أن التقاليد الأوزبكية، تشير إلى أن الأبناء يطلق عليهم ألقابا مستمدة من اسم جدهم، وكان جد عبد القادر يدعى حسان، لهذا أطلق عليه والده لقب خوسانوف، وفقا لموقع "ALAMPIR.UZ".

وبدأ خوسانوف مسيرته الكروية في أكاديمية بونيودكور، أحد أعرق الأندية في أوزبكستان، ويُعرف بونيودكور دوليًا بأنه النادي السابق لأسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو، الذي لعب معه 72 مباراة بين عامي 2008 و2010، مسجلاً 42 هدفًا.

ولعب خوسانوف لسنوات عديدة ضد لاعبين أكبر منه سنًا، ورغم أنه وُلد عام 2004، إلا أنه تنافس في فرق مع لاعبين وُلدوا في موسمي 2002-2003، وفي السابعة عشر من عمره، انتقل إلى بيلاروسيا للانضمام إلى نادي إنرجيتيك-بي جي يو، وفي مارس 2022 ظهر لأول مرة مع النادي.

وشارك عبد القادر خوسانوف في 27 مباراة من أصل 30 مباراة في موسمه الأول، ورغم أنه مدافعا، ساهم بثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، وحصل على نتاج مجهودة سريعا، باستدعائه لمنتخب بلاده تحت 20 عاما، ليصبح بعدها أحد قادة المنتخب.

بعدها جذب عبد القادر أنظار نادي لانس الفرنسي، وبعد أسابيع قليلة من انتهاء كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، وقّع خوسانوف عقدًا مع النادي الفرنسي، مقابل 100 ألف يورو فقط.

وفي صيف عام 2023، استُدعي خوسانوف لأول مرة للانضمام إلى منتخب أوزبكستان الأول، وسريعا رسخ مكانه في التشكيل الأساسي، إذ شارك في 18 مباراة دولية حتى الآن.

وخلال موسمه الأول مع لانس، لعب خوسانوف 15 مباراة، وبحلول عام 2024، أصبح لاعبا أساسيا في صفوف لانس، وكانت إصابة المدافع النمساوي كيفن دانسو، سببا في هذه الفرصة.

وفي أكتوبر 2024، تم اختيار عبد القادر كأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، ليبدي مانشستر سيتي اهتماما جديا به، وبالفعل انتقل إلى قائمة بيب جوارديولا في يناير 2025.

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