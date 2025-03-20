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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

02:45 ص الخميس 20 مارس 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الخميس 20 مارس الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في دوري الأمم الأوروبية.

كما تشهد مباريات اليوم أيضًا، إقامة مباراة في بطولة كأس عاصمة مصر، تجمع بين الأهلي ونظيره إنبي.

مواعيد مباراة كأس عاصمة مصر اليوم

الأهلي ضد إنبي - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا ضد ألمانيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 8

الدنمارك ضد البرتغال - 9:45 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1

هولندا ضد إسبانيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

كرواتيا ضد فرنسا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 6

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم قارة آسيا اليوم

أستراليا ضد إندونيسيا - 11:10 صباحا

اليابان ضد البحرين - 12:35 مساء - بي إن سبورت 2

كوريا الجنوبية ضد عمان - 1:00 مساء - بي إن سبورت 1

إيران ضد الإمارات - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

أوزبكستان ضد قرجيكستان - 6:00 مساء -

السعودية ضد الصين - 8:15 مساء - بي إن سبورت 3

العراق ضد الكويت - 8:15 مساء - بي إن سبورت 4

قطر ضد كوريا الشمالية - 8:15 مساء - بي إن سبورت 1

الأردن ضد فلسطين - 8:15 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

موزمبيق ضد أوغندا - 3:00 مساء

زيمبابوي ضد بنين - 6:00 مساء

مالاوي ضد ناميبيا - 6:00 مساء

سيراليون ضد غينيا بيساو - 6:00 مساء

الرأس الأخضر ضد موريشيوس - 6:00 مساء

جامبيا ضد كينيا - 9:00 مساء

الجابون ضد سيشيل - 9:00 مساء

ليبيا ضد أنغولا - 9:00 مساء

جزر القمر ضد مالي - 11:00 مساء

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مواعيد مباريات اليوم كأس عاصمة مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 دوري الأمم الأوروبية
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