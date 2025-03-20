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"تعادل الزمالك وفوز تونس".. نتائج مباريات أمس الأربعاء 19 مارس

02:38 ص الخميس 20 مارس 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأربعاء 19 مارس الجاري، العديد من المباريات في الكثير من المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزهم إقامة العديد من المباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما أقيمت أمس، أكثر من مباراة في بطولة كأس عاصمة مصر، منها مباراة الزمالك أمام الجونة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

نتائج كأس عاصمة مصر أمس

الزمالك ضد الجونة - (1-1)

المصري ضد زد - (1-1)

نتائج تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم أمس

ليبيريا ضد تونس - (0-1)

أفريقيا الوسطى ضد مدغشقر - (1-4)

إيسواتيني ضد مالي - (0-0)

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الزمالك والجونة كأس عاصمة مصر نتائج مباريات أمس الأربعاء تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
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