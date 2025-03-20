مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
21:30

إنبي

دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا

- -
21:45

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك

- -
21:45

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا

- -
21:45

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية

هولندا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الأردن

- -
20:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
20:15

الصين

جميع المباريات

إعلان

بعد اتهامه بالخيانة.. نيمار يصالح زوجته برسالة قصيرة

04:57 ص الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    نيمار ينهمر في البكاء أثناء تقديمه لاعبا لسانتوس (2)
  • عرض 14 صورة
    نيمار وزوجته وابنتهما (1)
  • عرض 14 صورة
    نيمار وزوجته وابنتهما (2)
  • عرض 14 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (3)
  • عرض 14 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (4)
  • عرض 14 صورة
    نيمار وزوجته وابنتهما (3)
  • عرض 14 صورة
    نيمار ينهمر في البكاء أثناء تقديمه لاعبا لسانتوس (1)
  • عرض 14 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 1
  • عرض 14 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 2
  • عرض 14 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 6
  • عرض 14 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 4
  • عرض 14 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 3
  • عرض 14 صورة
    إصابة نيمار في الظهور الأول له مع سانتوس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الفترة الماضية، تورط النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا في أزمة كبيرة، بعد اتهامة بالخيانة الزوجية رغم ارتباطه بزوجته التي أنجب منها طفلة في 2023.

وكانت صحيفة "ليو دياس" البرازيلية، قد كشفت منذ أيام أن نيمار حضر حفلة برفقة 20 فتاة، وسط مزاعم بأنه خان بيانكاردي مجددًا خلال الحفل.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي رد نيمار على تلك الأنباء من خلال نشر مقطع فيديو لزوجته وابنته وهو رفقتهم داخل السيارة، وعلق قائلًا :" السيارة تنقذ الموقف دائمًا".

وجاء ستوري نيمار في إشارة للأنباء التي ترددت عن انفصالهم بعد اتهامه بالخيانة، ليكشف للجماهير أن الأمور الأسرية هادئة ولا صحة لما تردد بالانفصال.

جدير بالذكر أن نيمار تم استبعاده من قائمة منتخب البرازيل لمعسكر شهر مارس، وذلك بسبب تعرضه للإصابة مع فريق سانتوس البرازيلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار نيمار وزوجته خيانة نيمار البرازيل سانتوس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تعادل الزمالك وفوز تونس".. نتائج مباريات أمس الأربعاء 19 مارس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان