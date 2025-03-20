بعد اتهامه بالخيانة.. نيمار يصالح زوجته برسالة قصيرة

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الفترة الماضية، تورط النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا في أزمة كبيرة، بعد اتهامة بالخيانة الزوجية رغم ارتباطه بزوجته التي أنجب منها طفلة في 2023.

وكانت صحيفة "ليو دياس" البرازيلية، قد كشفت منذ أيام أن نيمار حضر حفلة برفقة 20 فتاة، وسط مزاعم بأنه خان بيانكاردي مجددًا خلال الحفل.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي رد نيمار على تلك الأنباء من خلال نشر مقطع فيديو لزوجته وابنته وهو رفقتهم داخل السيارة، وعلق قائلًا :" السيارة تنقذ الموقف دائمًا".

وجاء ستوري نيمار في إشارة للأنباء التي ترددت عن انفصالهم بعد اتهامه بالخيانة، ليكشف للجماهير أن الأمور الأسرية هادئة ولا صحة لما تردد بالانفصال.

جدير بالذكر أن نيمار تم استبعاده من قائمة منتخب البرازيل لمعسكر شهر مارس، وذلك بسبب تعرضه للإصابة مع فريق سانتوس البرازيلي.