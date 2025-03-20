طائرة مسيرة وجاسوس يربك استعدادات المنتخب البرازيلي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد معسكر المنتخب البرازيلي حادثة غير متوقعة خلال تدريبات الفريق، بعدما رُصدت طائرة مسيرة تحلق فوق ملعب التدريبات، الأمر الذي أثار قلق الجهاز الفني واللاعبين.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة قوية غدا الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره منتخب كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ماذا حدث في تدريبات منتخب البرازيل؟

بحسب ما نقلته صحيفة فوت ميركاتو عن موقع جلوبو إسبورتي البرازيلي، فإن الطائرة ظهرت أثناء تحضيرات الفريق للمباراة المنتظرة يوم الجمعة، ما تسبب في حالة من التوتر داخل المعسكر، خاصة مع مخاوف من استخدام الطائرة لأغراض تجسسية أو غير قانونية.

لم يدم الأمر طويلًا، حيث تدخلت الشرطة العسكرية البرازيلية على الفور، وتمكنت من السيطرة على الطائرة وتحييدها، قبل أن تلقي القبض على الشخص المسؤول عن تشغيلها.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام البرازيلية، فإن المُشغل لم يكن من مشجعي المنتخب الكولومبي، وأكد على عدم وجود أي نوايا للتجسس على مران الفريق.