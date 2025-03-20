شارك لأول مرة بقميص مصر.. من هو سونى شاربلس مزدوج الجنسية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة منتخب مصر للشباب وقطر التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، الظهور الأول للاعب سونى شاربلس الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين مصر وقطر بهدف لكل منهما، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورة الودية الدولية التي تحتضنها الدوحة.

من هو سونى شاربلس مزدوج الجنسية؟

سوني شاربلس أحمد، يبغ من العمر 20 عامًا فهو من مواليد مارس من سنة 2005.

يلعب سوني شاربلس ضمن صفوف نادي بولتون واندرارز الانجليزي

يحمل الجنسيه الانجليزيه والمصريه.

لعب سوني لكبيري الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي واليونايتد في مراحل الناشئين.

في سن التاسعة من عمره انضم لناشئين نادي بولتون الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه حتى الآن.

أول انضمام له للفراعنة في مارس 2025 بعدما اختاره أسامة نبيه للمشاركة مع منتخب مصر للشباب.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للشباب يشارك في دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات قطر والإمارات وكرواتيا في إطار استعداد الفراعنة لكأس أمم أفريقيا للشباب التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبل.