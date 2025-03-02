الاتحاد يقع في فخ التعادل أمام الأخدود بالدوري السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الاتحاد والأخدود التي أقيمت اليوم الأحد 2 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الاتحاد والأخدود بنتيجة 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد اللاعب، حسام عوار في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

وأحرز هدف الأخدود اللاعب، كريستيان باسوجوج في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 7+90.

وبهذا التعادل رفع الاتحاد نقاطه إلى 57 ليتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع الأخدود نقاطه إلى 17 ليحتل المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.