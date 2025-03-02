فرصة السيتي.. قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد 2 مارس، عن مواجهات قوية عقب الانتهاء من معظم مباريات دور الـ 16.

وأُقيم اليوم الأحد، مباراتان في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت بفوز برايتون على نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف بعد الدخول في الوقت الإضافي، وفوز فولهام على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل 1-1 في المباراة والوقت الإضافي.

وتبقى مباراة واحدة في دور ثمن النهائي بين نوتنجهام فورست وإبسويتش تاون، التي تقام غدا الإثنين، في تمام الساعة 9:30 مساءً على ملعب سيتي جراوند.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي يوم السبت الموافق 29 مارس، حيث تحصل الأندية المتأهلة إلى دور نصف النهائي على 450 ألف جنيه إسترليني من جوائز المسابقة.

قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

1- فولهام ضد كريستال بالاس

2- بريستون نورث إند ضد أستون فيلا

3- بورنموث ضد مانشستر سيتي

4- برايتون ضد الفائز من نوتنجهام فورست ضد إبسويتش تاون