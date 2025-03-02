"على طريقة أبو تريكة".. احتفال مميز من لاعب منتخب مصر للمحليين بعد هدفه في جنوب أفريقيا (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

أحرز محمد عنتر لاعب منتخب مصر للمحليين، هدف الفراعنة الوحيد أمام منتخب جنوب أفريقيا اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وأحرز عنتر هدف المنتخب المصري في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعد تسديدة مميزة من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن شباك حارس منتخب جنوب أفريقيا، معلنا عن الهدف الأول للفراعنة في اللقاء.

وعقب الهدف احتفل عنتر بطريقة مميزة، حيث احتفل على شكل الطائرة، التي كان يحتفل بها محمد أبو تريكة خلال تواجده مع منتخب مصر الأول والنادي الأهلي، خاصة وأن عنتر يرتدي رفقة منتخب المحليين، الرقم 22 الذي كان يرتديه نجم المنتخب الوطني السابق.

وكان التعادل الإيجابي، بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا.

وستقام مباراة العودة بين منتخب الفراعنة ونظيره جنوب أفريقيا، يوم 9 مارس الجاري، في القاهرة لتحديد المتأهل إلى المرحلة النهائية.

ما هذا الجمال😍.. هدف عاااالمي لمحمد عنتر يمنح مصر التقدم على جنوب أفريقيا🔥 pic.twitter.com/i5blzCvSgs — ON Sport (@ONTimeSports) March 2, 2025

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