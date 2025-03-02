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فولهام يُقصي مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

10:08 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة فولهام ومانشستر يونايتد,
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.
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انتهت مباراة مانشستر يونايتد وفولهام التي أُقيمت اليوم الأحد 2 مارس، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق فولهام الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في المباراة والوقت الإضافي على ملعب أولد ترافورد.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة، برونو فيرنانديز في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وأحرز هدف فولهام اللاعب، كالفين أوجيلومبا في الدقيقة 1+45 من زمن المباراة.

وفاز فولهام بركلات الترجيح على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3، حيث لم يُهدر فولهام أي ركلة ترجيح، بينما أهدر مانشستر يونايتد ركلتي جزاء، أضاعهما كل من فيكتور ليندلوف وجوشوا زيركزي.

وتأهل فولهام إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، مع أستون فيلا وبريستون نورث إند وبورنموث، بالإضافة إلى مانشستر سيتي وكريستال بالاس وبرايتون.

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مباراة مانشستر يونايتد وفولهام مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي فولهام
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