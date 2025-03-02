روما يفوز على كومو في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة روما وكومو التي أقيمت اليوم الأحد 2 مارس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإيطالي.

وحقق فريق روما الفوز على نظيره كومو بهدفين مقابل هدف على ملعب تورينو الأولمبي بإيطاليا.

وسجل هدفي روما كلا من، أليكسيس سالماكرز في الدقيقة 61، وأرتم دوبياك في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وأحرز هدف كومو الوحيد، اللاعب لوكاس دا كونها في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب فريق كومو، مارك أوليفيه في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز رفع فريق روما نقاطه إلى 43 نقطة ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما توقف نقاط فريق كومو عند النقطة 28 ليبقى في المركز الثالث عشر.