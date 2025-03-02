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"والدتي بكت".. إمام عاشور يكشف اللحظة الأصعب في مشواره بكرة القدم

08:06 م الأحد 02 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الموقف الأصعب بالنسبة له في طوال مشواره في كرة القدم.

وقال عاشور، في تصريحات عبر بودكاست القلعة الحمراء: "الموقف الأصعب بالنسبة لي طوال مشواري في كرة القدم، كان خلال تواجدي في صفوف ناشئين فريق غزل المحلة".

وأضاف: "خلال تواجدي في مران الناشئين بغزل المحلة وكانت والدتي معي وعقب انتهاء المران، أحد المدربين، قال لوالدتي "إحنا مش عايزين إمام تاني معانا وبلاش يجي النادي تاني".

وتابع: "بعد هذا الحديث من المدرب، رأيت والدتي تبكي، فأخبرتها أنه لا يوجد أي مشكلة وأنها ليست النهائية وسأحاةول الذهاب إلى فريق آخر".

واختتم عاشور تصريحاته: "عقب رحيل هذا المدرب من فريق غزل المحلة، وقدم مدرب آخر وطلب استمراري في الفريق وفي الموسم ذاته تم تصعيده إلى الفريق الأول".

ويذكر أن إمام عاشور انضم إلى النادي الأهلي، في يوليو 2023 قادما من فريق ميتلاند الدنماركي.

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