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جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة

07:56 م الأحد 02 مارس 2025
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    لاعب برشلونة
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    لامين جمال رافينيا
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كتب - محمد القرش:

شهد مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا" فوز برشلونة على نظيره ريال سوسيداد برباعية دون رد.

وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف أتليتكو مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة - 57 نقطة

2. أتلتيكو مدريد - 56 نقطة

3. ريال مدريد - 54 نقطة

4. أتلتيك بيلباو - 48 نقطة

5. فياريال - 44 نقطة

6. ريال بيتيس - 38 نقطة

7. رايو فاييكانو - 36 نقطة

8. ريال مايوركا - 35 نقطة

9. ريال سوسيداد - 34 نقطة

10. سيلتا فيجو - 33 نقطة

11. إشبيلية - 33 نقطة

12. جيرونا - 32 نقطة

13. أوساسونا - 32 نقطة

14. خيتافي - 30 نقطة

15. إسبانيول - 27 نقطة

16.ليجانيس - 27 نقطة

17. لاس بالماس - 24 نقطة

18. فالنسيا - 23 نقطة

19. ألافيس - 22 نقطة

20. بلد الوليد - 16 نقطة

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